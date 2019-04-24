Общество

Больше половины читателей ПЛН высказались против идеи налоговых послаблений для бедных

Мнения читателей Псковской Ленты Новостей о возможном освобождении российских граждан низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога разделились. Результаты проведенного нашим изданием опроса, показали, что поддерживают эту инициативу около 39% опрошенных, а почти 52% - высказываются против.

Среди сторонников налоговых послаблений больше всего тех (34,53%), кто считает, что такие меры позволят повысить уровень жизни небогатых людей. 3,1% уверены, что такой шаг был бы логичен с точки зрения системы налогообложения. 1,5% полагают, что он приведет к повышению покупательской способности небогатых людей и, как следствие, к улучшению социально-экономической ситуации в целом.

Среди оппонентов наибольшей популярностью пользовался вариант ответа «Я против. Это не более чем статистическая уловка, дабы сократить процент бедных. Вместо этого власти должны решать вопрос повышения зарплат» - его выбрали 45,7% опрошенных.

4,4% участников опроса просто сомневаются в целесообразности такого шага, поскольку «эти копейки не решат проблем бедности населения». 3,3% посчитали такие налоговые льготы несправедливыми отношению к тем, кто зарабатывают немногим, но больше — допустим, 14-15 тысяч рублей.

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Категорически против высказались 2,85% - респондентов. По их мнению, такой шаг может привести к возвращению к «серым схемам» и «зарплатам в конвертах».

Чуть меньше 4% в принципе не поверили в реализуемость такой инициативы и выбрали вариант «Власти на это не пойдут. Более того, в правительстве уже опровергли планы об отмене НДФЛ для малоимущих».

Менее 1% затруднились с ответом.

Всего в опросе приняло участие 1613 человек.