Общество

Минздрав сообщил о двукратном росте зарплат российских врачей

Средняя заработная плата российских врачей выросла на 120 процентов по сравнению 2012 годом и достигла 75 тысяч. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Она отметила, что у среднего медперсонала зарплата выросла на 92% - до 37 тысяч рублей. Младший персонал стал зарабатывать до 34 тысяч рублей, что на 227% выше показателя 2012 года.

Глава Минздрава рассказала, что в 2018-м был полностью завершен перевод медработников на «эффективный контракт». Он устанавливает критерии и показатели эффективности труда.

По словам Скворцовой, увеличение оклада врачей и медперсонала в 1,5-2 раза «делает оплату труда более стабильной».