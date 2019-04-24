Общество

В Пскове стартовал проект «Права пациентов на бумаге и в жизни»

Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» начала реализацию нового проекта «Права пациентов на бумаге и в жизни», цель которого повышение информированности населения о доступности и качестве медицинских услуг в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, цель проекта будет достигаться через вовлечение в конструктивный диалог профильных социально-ориентированных организаций, Фонда обязательного медицинского страхования, Псковского регионального отделения Фонда социального страхования, комитета здравоохранения, контролирующих органов, общественных советов и других заинтересованных сторон.

В рамках проекта запланированы мероприятия, направленные на просвещение граждан о бесплатной медицинской помощи и здоровом образе жизни, проведение дискуссий и обсуждение вопросов соблюдения гарантий бесплатного медицинского обслуживания, мониторинг реализации прав на бесплатную медицинскую помощь.

Первое мероприятие в рамках проекта состоится 16 мая в 10:00 в Центре студенческих инициатив ПсковГУ (Псков, пл. Ленина, 2). На встрече будут обсуждаться меры по выполнению указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и развитии национального проекта «Здоровье» на территории Псковской области, независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями, работа единого медицинского портала Псковской области.

Также среди вопросов для обсуждения обозначены деятельность Совета общественных организаций по защите прав пациентов при комитете по здравоохранению, территориального органа Росздравнадзора по контролю за качеством оказания медицинской помощи, органов прокуратуры в соблюдении прав граждан в сфере здравоохранения и некоммерческих организаций по защите прав пациентов.