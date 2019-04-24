Общество

В офисе «Команды 2018» применяют технику Уолта Диснея

Руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева рассказала, как сейчас работает проектный офис, когда туда обращаются с идеями проектов. О тонкостях работы офиса Дарья Яковлева сообщила в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«К нам можно обращаться с любыми идеями. Двери открыты. Мы проработали алгоритм, который сейчас выглядит следующим образом. Сначала мы собираем людей с инициативами, поскольку заниматься с каждым индивидуально нет возможности, из-за большого количества заявок. Затем - собираем этих людей в группы и проводим с ними игротехнику, в рамках которой разрабатывается несколько проектов. И люди доказывают важность своей идеи, - отметила Дарья Яковлева. - Техника Уолта Диснея. Эти люди делятся на 3 категории. Романтики - те, кто придумывает идеи. Критики - кто приводит все доводы, что идею нереально осуществить. И реалисты - люди, состыковывающие все эти позиции, пытаются найти точки реализации. И так мы приходим к целям этих идей, дорожной карте, получаем проработанный проект».

Средний возраст людей, обратившихся с заявками - 32 года. Самому младшему - 14 лет, а старшему - больше 70.

По словам руководителя проектного офиса, далее - инициаторов ждет защита проектов перед экспертами, среди которых специалисты, работающие с федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», и представители администрации Псковской области.

«Примечательно, что 70% заявивших нужен административный ресурс: экспертиза, волонтерская или медийная поддержка, или даже просто благословление, - подмечает Дарья Яковлева. - Что мы делаем дальше. Необходимо довести идею до гранта. Есть определенный график грантовых конкурсов. Сейчас мы ориентированы в основном на "Росмолодежь" и "Фонд президентских грантов". Кроме того, наши кураторы ищут подходящие и среди зарубежных грантов. А также - взаимодействуем с коммерческим сектором: есть ряд компаний, которые объявляют внутренние гранты».

Дарья Яковлева добавила, что, так, Максиму Ильичеву, представившему на финале конкурса «Лидер года» проект по созданию 3D-туров в Псковской области, проектный офис «Команды 2018» уже будет помогать писать заявку на грант.

Напомним, сейчас в проектном офисе «Команды 2018» 13 кураторов работают с идеями инициативных групп и некоммерческих организаций. Среди направлений - патриотика, спорт, туризм и другие. Из этих кураторов 2 - победители первого регионального кадрового конкурса «Лидер года» (Павел Оберемко и Виталий Рахманов), 3 - федеральные эксперты грантового конкурса «Росполодежи». Сейчас проектный офис «Команды 2018» активно ищет кураторов в районах Псковской области. Дарья Яковлева сообщает, что хотя бы по проекту с каждого муниципалитета сейчас среди проектов, которыми занимается офис, уже есть. Многие из таких проектов - по поддержанию жизни на селе, поддержке фермерского хозяйства.