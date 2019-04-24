Общество

В Минфине посчитали нецелесообразным увеличивать страховое возмещение по банковским вкладам

Министерство финансов подготовило проект отрицательного отзыва правительства на инициативу об увеличении страхового возмещения по вкладам физических лиц с 1,4 млн до 1,78 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на копию документа.

«Установленный на данный момент максимальный размер возмещения оценивается как соответствующий текущим социальным и экономическим условиям в стране и международной практике», - говорится в проекте отзыва.

В Минфине также напомнили, что установленный в настоящее время уровень возмещения более чем в 32 раза превышает средний размер заработной платы в стране. При этом рекомендованное Международной ассоциацией страховщиков депозитов значение - не менее 20 раз.

По мнению Минфина, «увеличение максимального размера страхового возмещения может потребовать существенного увеличения размера ставки страховых взносов, применяемой банками - участниками системы страхования вкладов».

Добавим, что автором инициативы об увеличении страхового возмещения по вкладам выступил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.