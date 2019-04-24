Общество

Псковская область может стать пилотной точкой для «Газпром нефти»

Псковская область может стать «пилотной точкой» для корпорации «Газпром нефть». Об этом в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

Исходя из соглашения, заключенного Агентством инвестиционного развития Псковской области совместно с проектным офисом «Команды 2018», в рамках проекта платформы «Профессионалы 4.0.», «Газпром нефть» может заинтересоваться регионом.

«Речь идет о поиске талантливых исполнителей проектов. «Газпром нефть» дает методику краткосрочных, но важных проектов. Срок проработки - 3 месяца. Проект нужно проработать с рабочей группой корпорации и выставить на сайт "Профессионалы 4.0". Сейчас там в основном крупные госкорпорации, и мы надеемся, что Псковская область тоже появится там. За реализацию проектов поборются исполнители из разных точек России. Но мы говорим о нематериальной поддержке, - отметила Дарья Яковлева. - Мы понимаем, что будет битва за интеллектуальные ресурсы. И мы сейчас обсуждаем с "Газпром нефтью" то, чтобы Псковская область стала для них пилотной точкой в помощи реализации нацпроектов. Речь о крупных проектах, которые, чтобы они работали, необходимо довести до людей. "Газпром нефть" дает усовершенствованную технологию по разработке крупных, областных проектов в краткосрочный период. Да, это для нас - новая практика, но надо пробовать. Пока не попробуем - ничего не поймем. Объективно, наша область не представляет интереса для "Газпром нефти", но не в отношении интеллектуальных ресурсов. Они и послужили точками соприкосновения».