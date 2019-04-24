Общество

Середкинская школа получила диплом лауреата всероссийского конкурса среди школьных музеев

Диплом лауреата всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей» получила Середкинская средняя школа. Награду директору образовательного учреждения Светлане Удальцовой вручил депутат Госдумы, член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Парламентарий поблагодарил руководителя школы и заведующего музеем боевой и трудовой славы за работу по патриотическому воспитанию молодежи и подчеркнул, что личный вклад сотрудников учебного заведения в развитие музея, в организацию новых инсталляций неоценим.

«Даже в самые сложные годы государство старалось сделать многое для поддержки школьных музеев, ведь именно они играют большую роль в том, чтобы молодое поколение знакомилось с историей своего края, своей страны и знало о подвиге своих соотечественников во время Великой Отечественной войны», - сказал Козловский.

В свою очередь Удальцова выразила благодарность за поддержку и отметила, что школьный музей является излюбленным местом всех поколений села.

Ранее сообщалось, что конкурс проводился в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Всего в 60 субъектах РФ на участие в нем поступило более 2 тысяч заявок. Их рассмотрела и оценила экспертная комиссия. В итоге был назван 21 победитель и определены 44 лауреата, в число которых вошли и представители Псковской области.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе.

Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.