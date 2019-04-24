Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Технодром»: Грандиозное открытие
Каким увидели Омск псковичи
мечта, ставшая явью
Резиновая обувь для города
Гипермаркет для больших машин
О слабеньких и жиденьких
Между прошлым и будущим
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предпенсионер? С вещами... за парту!
Новый уровень
Исторический парк на «Электроне»
 
 
 
ещё Общество 24.04.2019 15:300 Когда снаряд попал под пал: насколько опасны сегодня стихийные пожары в местах боев ВОВ в Псковской области 25.04.2019 10:070 Управляющий псковским отделением ПФР: Все ранее выданные пластиковые карточки СНИЛС продолжат действовать 25.04.2019 10:040 О героизме женщин в годы Великой Отечественной войны курсанты рассказали школьникам в рамках акции «Живая история» 25.04.2019 09:510 Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга 25.04.2019 08:530 Середкинская школа получила диплом лауреата всероссийского конкурса среди школьных музеев 24.04.2019 22:274 Псковская область может стать пилотной точкой для «Газпром нефти»
 
 
 
Самое популярное 24.04.2019 22:082 Под Ольгинским мостом в Пскове обнаружили труп 38-летнего мужчины 22.04.2019 11:5212 Пилотом самолета, принудительно посаженного на аэродром в Середке, оказался житель Великих Лук 23.04.2019 21:412 У спортивного клуба рядом с Псковом поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019 11:148 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала 22.04.2019 14:232 Отопление в Пскове будет отключено после получения уточненных данных у метеорологов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

О героизме женщин в годы Великой Отечественной войны курсанты рассказали школьникам в рамках акции «Живая история»

25.04.2019 10:04|ПсковКомментариев: 0

Женский совет Псковского филиала академии присоединился к акции ФСИН России и выступил инициатором проведения уроков памяти в средних общеобразовательных организациях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Вместе с курсантами представители женсовета вуза готовили презентации, подбирали музыкальное сопровождение, которое будет использоваться на занятиях со школьниками по выбранной тематике. О героизме женщин в годы Великой Отечественной войны курсанты рассказали второклассникам Псковского педагогического комплекса, которые, как выяснилось, тоже немало знают примеров подвигов женщин в военное время. Урок памяти получился полезным и интересным.

«Мы обязательно продолжим проведение уроков мужества в школах города, ведь одной из основных задач деятельности женского совета является проведение мероприятий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи», – отметила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, которая возглавляет женский совет Псковского филиала Академии ФСИН России.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 154 человека
25.04.2019, 10:170 15 бутылок оливкового масла украли двое великолучан из магазина 25.04.2019, 10:150 Короткое замыкание стало причиной пожара и гибели пенсионерки в псковской деревне Заходы 25.04.2019, 10:070 Управляющий псковским отделением ПФР: Все ранее выданные пластиковые карточки СНИЛС продолжат действовать 25.04.2019, 10:040 О героизме женщин в годы Великой Отечественной войны курсанты рассказали школьникам в рамках акции «Живая история»
25.04.2019, 09:540 В Островском районе прокурор добился организации освещения участка автомобильной дороги 25.04.2019, 09:510 Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга 25.04.2019, 09:490 Виктор Иващенко покидает пост главы Усвятского района 25.04.2019, 09:370 Прокуратура: В Пыталовском районе задолженность по взносам на капремонт муниципальных квартир составляет более 1,7 млн рублей
25.04.2019, 09:360 Мину и артснаряд времен ВОВ обезвредили за сутки в Псковской области 25.04.2019, 09:280 10 человек эвакуировано из-за холодильника на улице Труда в Пскове 25.04.2019, 09:230 Псковские пограничники пресекли ввоз около 42 тонн черного металла и 50 тыс. пачек сигарет 25.04.2019, 09:100 Пенсионерка с ожогами доставлена в больницу после пожара в Острове
25.04.2019, 08:530 Середкинская школа получила диплом лауреата всероссийского конкурса среди школьных музеев 25.04.2019, 08:535 Иван Штылин примет участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района 25.04.2019, 08:430 На развитие перевозок по рекам в России направят 282 млрд рублей 25.04.2019, 08:300 Православные христиане отмечают Чистый четверг
25.04.2019, 08:300 Молодежный волонтерский проект «Родная земля» презентуют 2 мая в Пскове 25.04.2019, 08:150 Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей 25.04.2019, 07:590 Чартеры в Египет могут возобновить в октябре 24.04.2019, 23:540 В Великих Луках сбили женщину на пешеходном переходе возле лицея
24.04.2019, 22:274 Псковская область может стать пилотной точкой для «Газпром нефти» 24.04.2019, 22:082 Под Ольгинским мостом в Пскове обнаружили труп 38-летнего мужчины 24.04.2019, 22:031 Поклонников органной музыки приглашают в Печоры на майские концерты 24.04.2019, 21:390 В Минфине посчитали нецелесообразным увеличивать страховое возмещение по банковским вкладам
24.04.2019, 21:212 В офисе «Команды 2018» применяют технику Уолта Диснея 24.04.2019, 21:040 Страховщики: Цены на каско упали до минимума 24.04.2019, 20:450 В этом году концепция праздника Кургана Дружбы в Себеже будет обновлена 24.04.2019, 20:360 Юные футболисты разыграли «Кубок Пскова»
24.04.2019, 20:180 В Пскове стартовал проект «Права пациентов на бумаге и в жизни» 24.04.2019, 19:578 Минздрав сообщил о двукратном росте зарплат российских врачей 24.04.2019, 19:391 Псковские ученые с коллегами из десяти стран издали монографию о мировой экологической политике 24.04.2019, 19:220 Больше половины читателей ПЛН высказались против идеи налоговых послаблений для бедных
24.04.2019, 19:060 Прихожане, паломники и военнослужащие Псковского гарнизона приняли участие в богослужении в храме Александра Невского. ФОТО 24.04.2019, 18:450 Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей обсудили в Псковской области 24.04.2019, 18:311 ПсковГУ выиграл Первый легендарный кубок АСБ Псковской области по баскетболу 24.04.2019, 18:140 Отчет об исполнении бюджета Пскова за 2018 год обсудили на публичных слушаниях
24.04.2019, 18:060 В псковской Росгвардии прошел конкурс детских рисунков 24.04.2019, 17:570 Акция «Доброе сердце» пройдет 26 и 27 апреля в Пскове 24.04.2019, 17:480 На велоэкскурсию по историческому центру города приглашают псковичей 24.04.2019, 17:390 Дмитрий Шахов: В 6 раз участились обращения с жалобами на работу органов власти
24.04.2019, 17:362 Почему россияне отдают предпочтение микрозаймам? 24.04.2019, 17:290 Фотофакт: В Пскове начали делать тротуар на Аллее Ветеранов 24.04.2019, 17:250 Около 1,5 млрд рублей ежегодно необходимо Псковской области, чтобы привести в порядок все мосты - чиновник 24.04.2019, 17:203 Александр Козловский о поправках в 44-й федеральный закон в сфере госзакупок в культуре, строительстве и медицине
24.04.2019, 17:125 По просьбе регоператора содержанием кладбищ Пскова вновь будет заниматься «Базовый элемент» 24.04.2019, 17:100 Александр Козловский: Предложенные Андреем Турчаком законопроекты упрощают деятельность сельских депутатов 24.04.2019, 16:571 Комитет по законодательству и местному самоуправлению поддержал отмену отчетов о доходах для сельских депутатов 24.04.2019, 16:541 «Подстрочник» с Дарьей Яковлевой. ВИДЕО
24.04.2019, 16:530 Депутаты регионального парламента согласовали поправки в транспортную госпрограмму Псковской области 24.04.2019, 16:491 Глава администрации Пскова: Думаю, людям можно не беспокоиться, к Пасхе мусор с кладбищ будет вывезен 24.04.2019, 16:460 В конце недели в Великолукском районе будут перекрыты дороги 24.04.2019, 16:402 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Горит земля под бипатридом
24.04.2019, 16:305 Депутаты Псковского областного Собрания хотят ввести должность старосты в сельских населенных пунктах 24.04.2019, 16:260 Сотрудник «Энергоресурса» участвует в праймериз «Единой России» по выборам главы Новоржевского района 24.04.2019, 16:231 ООО «АСПО» прекратило вывоз мусора с кладбищ Пскова ввиду недофинансирования со стороны регоператора 24.04.2019, 16:140 В Пскове депутаты-единороссы проверили качество благоустройства дворов по партпроекту «Городская среда»
24.04.2019, 16:020 В Минприроды хотят расширить список животных, которых нельзя держать дома 24.04.2019, 15:560 Жители Псковской области вновь встанут в «Бессмертный полк» 9 мая 24.04.2019, 15:531 Продолжительность жизни в России достигла рекорда 24.04.2019, 15:510 Прокуратура Псковской области предложила устранить законодательные противоречия в сфере капремонта на уровне региона
24.04.2019, 15:492 Директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов о последствиях «мусорной» реформы и конфликте с регоператором 24.04.2019, 15:481 Храм в Мелетово ждет комплексная реставрация 24.04.2019, 15:300 Когда снаряд попал под пал: насколько опасны сегодня стихийные пожары в местах боев ВОВ в Псковской области 24.04.2019, 15:010 Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» презентуют 29 апреля
24.04.2019, 14:461 Российские соискатели поставили «двойку» работодателям за заботу о сотрудниках 24.04.2019, 14:368 Что показали псковской делегации сибирские промышленники 24.04.2019, 14:230 Ялта, Феодосия и Евпатория - в пятерке популярных курортов России для отдыха на Первомай 24.04.2019, 14:154 В Пскове в офисе «Команды 2018» разрабатывают методику виртуальной работы
24.04.2019, 14:100 Схему расположения контейнерных площадок в Пскове будет разрабатывать городская администрация 24.04.2019, 14:090 Псков присоединился к общероссийскому движению «Чистые Игры» 24.04.2019, 13:580 Талабы, Великий Новгород, Петергоф и святыни Псковской земли: расписание поездок экскурсионного центра «Троицкий» на май 24.04.2019, 13:560 Филиал АО «МАКС-М» в Пскове как проводник между пациентом и медицинской организацией
24.04.2019, 13:552 Руководитель офиса «Команда 2018»: Инициативы продолжают активно к нам поступать 24.04.2019, 13:470 Среди псковских детей все чаще встречается педикулез - Наталия Соколова 24.04.2019, 13:450 Псковские коммунисты настроены на напряженную борьбу на муниципальных выборах 24.04.2019, 13:430 В Пскове откроется областная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.