Общество

О героизме женщин в годы Великой Отечественной войны курсанты рассказали школьникам в рамках акции «Живая история»

Женский совет Псковского филиала академии присоединился к акции ФСИН России и выступил инициатором проведения уроков памяти в средних общеобразовательных организациях Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Вместе с курсантами представители женсовета вуза готовили презентации, подбирали музыкальное сопровождение, которое будет использоваться на занятиях со школьниками по выбранной тематике. О героизме женщин в годы Великой Отечественной войны курсанты рассказали второклассникам Псковского педагогического комплекса, которые, как выяснилось, тоже немало знают примеров подвигов женщин в военное время. Урок памяти получился полезным и интересным.

«Мы обязательно продолжим проведение уроков мужества в школах города, ведь одной из основных задач деятельности женского совета является проведение мероприятий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи», – отметила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, которая возглавляет женский совет Псковского филиала Академии ФСИН России.