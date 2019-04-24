Общество

Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга

Сбор средств на лечение юной великолучанке закрыт. В начале апреля юной Дарине Даниленко из Великих Лук диагностировали новообразование ствола головного мозга. В Псковской области маленькой девочке врачи не смогли помочь. Семья обратилась за помощью в частную клинику в Санкт-Петербурге. Лечение в лечебно-диагностический центре имени Сергея Березина (ЛДЦ МИБС) обойдется родителям Даниленко больше 2 миллионов рублей. Об этом мама девочки написала в социальных сетях.

20 апреля мама девочки обратилась за помощью ко всем жителям Псковской области. Был объявлен срочный сбор средств. Меньше чем за неделю неравнодушные жители региона собрали всю необходимую сумму.

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«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо за оказанную заботу и участие. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта. Без вас наша семья бы не справилась!» - написала Вероника Даниленко в социальных сетях.