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Общество

Управляющий псковским отделением ПФР: Все ранее выданные пластиковые карточки СНИЛС продолжат действовать

25.04.2019 10:07|ПсковКомментариев: 0

Электронные и бумажные уведомления заменят жителям Псковской области пластиковые карточки СНИЛС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении ПФР. 

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Как рассказала управляющий псковским отделением ПФР Наталья Мельникова, все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок.

«Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС, - уточнила управляющий. - Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе ПФР (фронт офисе), а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете».

Пластиковое страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца.

За прошлый год Пенсионный фонд России зарегистрировал в системе обязательного пенсионного страхования около 12 тысяч жителей Псковской области. Общее количество застрахованных в регионе на начало 2019 года составило 744561 человек.

Теги: #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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