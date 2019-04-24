Общество

26 апреля в Псковском облсовпрофе состоится конференция, посвященная актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда

26 апреля в большом зале Псковского облсовпрофа (ул. Советская, 15, 2 этаж) состоится конференция «Актуальные вопросы улучшения условий и охраны труда. Экологическая безопасность производственных объектов». Регистрация участников будет проходить с 9.30 до 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе конференции будет представлена информация об итогах работы Государственной инспекции труда в Псковской области в сфере охраны труда за 2018 год и об итогах работы Псковского облсовпрофа в области охраны труда за тот же период. Об основных направлениях своей работы расскажут представители Фонда социального страхования, Областной центр занятости населения – об организации профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста. Управление Роспотребнадзора по Псковской области представит доклад о состоянии условий труда и профессиональной заболеваемости в организациях Псковской области.

Кроме того, в конференции планируют принять участие представители ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» с информацией о планируемом размещении в ОЭЗ «Моглино» своего производства. Также состоится презентация продукции производителей средств индивидуальной защиты группы компаний «Восток-Сервис».