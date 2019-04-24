Общество

В дни проведения акции «Живая история» псковские курсанты оказали помощь вдове ветерана Великой Отечественной войны и УИС

Тамару Старовойт – вдову легендарного ветерана Петра Старовойта курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России навестили на даче, где она вместе с дочерью ежегодно проживает с весны до осени. Курсанты накололи дров и помогли подготовить сад к сезону, побелив деревья. С тех пор как ушел из жизни глава семейства, любая помощь для женщин очень ощутима, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

С этой семьей курсантов связывают дружеские отношения с тех пор, как в ходе поисковой работы «Ветеран живет рядом» они открыли для себя новое имя ветерана не только Великой Отечественной войны, но и уголовно-исполнительной системы – Петра Старовойта. Обучающиеся разыскали Петра Ефимовича и сдружились с ним, тем более что ветеран оказался легендарным: кавалер ордена Отечественной войны первой степени и двух орденов Славы, отслуживший в исправительных учреждениях более 30 лет.

Петра Старовойта курсанты навещали дома и всегда старались оказать посильную помощь, не оставляя просьб ветерана без внимания. Так, на одной из таких встреч он посетовал, что хотел бы пойти на Парад Победы в новом кителе, и его мечта благодаря сотрудникам и обучающимся вуза осуществилась: 70-летие Победы он встретил в парадном костюме.

Ветеран был частым гостем и в Псковском филиале академии: проводил уроки мужества, а на торжественные мероприятия неизменно приходил вместе со своей женой – Тамарой, с которой прожили вместе более 66 лет, воспитав троих детей.

Два года назад на 92-м году жизни Петр Старовойт ушел из жизни. Память о нем бережно хранят близкие ему люди и всегда рады своими воспоминаниями поделиться с друзьями.

«Очень жаль, что Петра Ефимовича нет сейчас рядом с нами, но мы обязательно будем поддерживать его семью, благодаря которой сохраняется память о ветеране и передается из поколения в поколение. Вместе с ними мы создаем живую историю», – сказала доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Оксана Макаркина, возглавляющая проект вуза «Ветеран живет рядом».