Общество

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России обращает внимание жителей региона на опасность падения детей из окон

С наступлением теплого периода года жители начинают массово открывать окна, в результате чего происходят несчастные случаи, связанные с выпадением малолетних детей.

Обстоятельства каждого такого происшествия тщательно изучаются следователями, бездействию родителей дается правовая оценка. Но все без исключения эти страшные случаи объединяет одна причина – недосмотр взрослых за детьми.

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственное управление СК России напоминает на своем сайте о необходимости соблюдения мер безопасности. Чтобы не произошла трагедия:

- никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую отвлечетесь, может стать последней в жизни малыша.

- никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки, как на средство защиты. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя в безопасности, опирается на нее как на окно и падает вместе с ней вниз.

- стоит установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Не экономьте на безопасности своих детей.

- открывайте окна только сверху.

- большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

- если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду.

Эти и другие меры предосторожности, информацию о которых можно получить, в частности, на официальных сайтах ведомств, ответственных за обеспечение безопасности граждан и противодействие чрезвычайным ситуациям, могут спасти жизнь и здоровье вашим детям. Только внимательное отношение к детям может помочь предотвратить непоправимую трагедию.