Общество

Всего два дня будут рабочими на следующей неделе

Всего два дня будут рабочими на грядущей неделе, 29 и 30 апреля - понедельник и вторник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской инспекции труда.

В связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно - со среды по воскресенье.

Далее по календарю вновь идет короткая рабочая неделя, только три дня будут рабочими - 6, 7 и 8 мая, с понедельника по среду. Затем следуют четырехдневные выходные в связи с празднованием 9 мая Дня победы, отдыхаем с 9 по 12 мая включительно - с четверга по воскресенье.

30 апреля и 8 мая являются предпраздничными, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

« Майские каникулы» увеличены за счет переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.