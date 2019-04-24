Общество

Участники клуба «Будем здоровы» псковского Красного Креста узнали о плохом и хорошем холестерине

Повышенный холестерин и атеросклероз стали темами для обсуждения на очередной встрече пожилых людей с кардиологом Жанной Шлосберг.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Красного Креста, доктор начала занятие с показа небольшого фильма о холестерине и истории его открытия. Участники встречи узнали, что правильное название этого органического соединения - «холестерол», так как оно принадлежит к классу спиртов. В России, как и в нескольких странах, прижилось неноменклатурное название. Затем врач-консультант подробно объяснила роль холестерина в организме человека. Отметив при этом, что «плохой» и «хороший» холестерин - это одно вещество, но в различных формах.

Полезный холестерин нам нужен для синтеза витамина D, для выработки половых гормонов, для нормальной деятельности мозга. «Плохой», повышенный, холестерин приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают и закупоривают сосуды. Это становится причиной нарушения циркуляции крови и поражения внутренних органов. Среди факторов риска Жанна Шлосберг назвала наследственность, избыточный вес, гипертонию и курение. Чтобы избежать непоправимых последствий, доктор посоветовала вести физически активный образ жизни и придерживаться здорового, сбалансированного питания. Кроме того, кардиолог рассказала о лекарственных препаратах, помогающих снизить повышенный холестерин, и медицинских оперативных методах лечения атеросклероза.

Напомним, что встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.