Общество

С 3 мая самолеты по маршруту «Псков-Москва» будут летать два раза в неделю

В период с 3 по 15 мая авиакомпания «Азимут» изменяет расписание авиарейсов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, самолеты будут осуществлять полеты по маршруту «Псков-Москва» два раза в неделю: среда и пятница. Вылет из Москвы (аэропорт Внуково) в 12.00, прибытие в Псков в 13.25. Обратное отправление в 14.25, прилет в Москву в 15.50.

Как отметили в администрации региона, вопрос организации ежедневного авиасообщения по маршруту «Псков-Москва» прорабатывается.