Общество

Специалисты МРСК Северо-Запада и МЧС России по Псковской области обсудили взаимодействие в кризисных ситуациях

В «Псковэнерго» прошел учебно-методический сбор по координации деятельности структурных подразделений безопасности технологических процессов МРСК Северо-Запада. Его работу возглавил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению энергокомпании Андрей Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

С основными направлениями оперативного взаимодействия между псковскими энергетиками и спасателями участники мероприятия смогли познакомиться в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области. В ходе встречи обсуждался действующий порядок передачи оперативной информации и регламент взаимодействия с региональными органами МЧС России, штабами по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, органами исполнительной власти и местного самоуправления, подразделениями СО ЕЭС, ФСК ЕЭС и Ростехнадзора.

Практические занятия прошли с участием диспетчерских служб «Северных электрических сетей «Псковэнерго» и мобильной бригады из Палкинского района. Специалисты мобильного подразделения, которые уже не раз принимали участие в ликвидации нештатных ситуаций за пределами Псковской области, продемонстрировали готовность к работе техники и дизель-генератора, укомплектованность средствами связи, аварийного запаса оборудования и материалов, а также рассказали о бытовых условиях.

Вопрос подготовки мобильных подразделений к оперативному реагированию на нештатные ситуации и оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ за пределами своих регионов был отдельной темой учебно-методического сбора. В настоящее время в семи филиалах МРСК Северо-Запада сформировано 37 мобильных подразделений. В их составе 217 человек и 93 единицы техники, в том числе способной оперативно перемещать на большие расстояния резервные источники электроснабжения.

В течение прошлого года в общей сложности было организовано 28 выездов мобильных бригад из «Псковэнерго», «Новгородэнерго» и «Вологдаэнерго» на аварийно-восстановительные работы в Тверскую и Московскую область. Их оповещение, сбор, подготовка к выезду, переброска и выполнение работ отрабатываются на ежегодных межрегиональных учениях.

«Плановые учебно-методические сборы помогают совершенствовать все направления безопасности технологических процессов, – отметил Андрей Иванов. Это позволяет в реальных чрезвычайных ситуациях действовать слаженно работникам не только из различных филиалов нашей компании, но и оперативно взаимодействовать с региональными штабами, руководством регионов, органами МЧС, предприятиями ЖКХ, а также с коллегами из смежных сетевых организаций».