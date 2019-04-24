Общество

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей обсудили на областном семинар-совещании

В среду, 24 апреля, в Невеле прошел областной семинар-совещание, посвященный вопросам межведомственного взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие руководство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Псковской области, специалисты муниципальных комиссий, представители правоохранительных органов, а также руководство и педагогический коллектив спецшколы.

На семинар-совещании обсудили работу комиссий по делам несовершеннолетних. Речь также зашла о проблемных вопросах предупреждения подростковой преступности, самовольных уходов детей из семьи и государственных учреждений. Напомним, что в декабре прошлого года по результатам проведенной оценки эффективности организации деятельности системы профилактики Псковская область вошла в число 10 лучших регионов. Подобная оценка была озвучена на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках мероприятия был представлен опыт Невельского специального учебно-воспитательного учреждения по работе с трудными детьми и подростками. Специалисты образовательного заведения поделились наработками, в том числе по самореализации личности воспитанников в условиях спецшколы. Кроме того, участники семинара рассмотрели нейро-психологические аспекты рискованного поведения подростков.

Отдельный вопрос был посвящен наркоситуации в регионе и организации работы по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.