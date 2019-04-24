Общество

Региональное Управление Росгвардии напоминает владельцам оружия об административной и уголовной ответственности

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия об административной и уголовной ответственности за утрату, неправильное хранение или хищение принадлежащего им оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Росгвардии, согласно действующему законодательству Российской Федерации ответственность за сохранность оружия несет его владелец. Утрата и хищение по вине владельца влечет за собой административную ответственность, а в ряде случаев и уголовную.

По установленным правилам граждане должны хранить принадлежащее им оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения.