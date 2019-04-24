Общество

Семья маленькой Дарины Даниленко благодарит Михаила Ведерникова за помощь в сборе средств на дорогое лечения

Семья маленькой великолучанки Дарины Даниленко выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за помощь в выделении финансовых средств на дорогостоящее лечение девочки.

Напомним, в начале апреля Дарине диагностировали новообразование ствола головного мозга. В Псковской области маленькой девочке врачи не смогли помочь, и семья обратилась в частную клинику в Санкт-Петербурге. В лечебно-диагностический центре имени Сергея Березина (ЛДЦ МИБС) юной великолучанке могут уменьшить опухоль с помощью лучевой терапии. Это лечение обойдется в 2 млн 335 тыс. рублей.

Ввиду отсутствия таких средств мама девочки через соцсети обратилась за помощью ко всем жителям Псковской области. Был объявлен срочный сбор средств, и менее чем за неделю неравнодушные жители региона собрали всю необходимую сумму.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей мама Дарины, Вероника Даниленко, она также обратилась за помощью к губернатору региона Михаилу Ведерникову. «Он остался неравнодушен к нашей ситуации, оказал личную помощь, а также подключил к сбору средств благотворительный фонд», - рассказала мама девочки, пояснив, что речь идет о Фонде развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Вероника Даниленко еще раз от имени всей семьи поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв о помощи в соцсетях и перечислил средства на оплату лечения Дарины. Особые слова благодарности она адресовала губернатору и фонду княгини Ольги. «Необходимая сумма была собрана за пять дней. Без вашей помощи мы бы не справились», - подчеркнула мама Дарины.

Сегодня она оплачивает лечение дочери. Курс терапии займет полтора месяца.