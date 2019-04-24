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Общество

10 тысяч рублей будут ежегодно получать ветераны Великой Отечественной войны к Дню Победы

25.04.2019 12:03|ПсковКомментариев: 0

Ветераны Великой Отечественной войны будут ежегодно к Дню Победы получать 10 тыс. рублей. Выплата распространится также на проживающих в Прибалтике и имеющих российское гражданство ветеранов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, пишет «Коммерсант». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ежегодную выплату будут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, указанные в первом подпункте п. 1 ст. 2 федерального закона от 12 января 1995 г. №5 «О ветеранах». В нем речь идет о непосредственных участниках Великой Отечественной войны в составе действующей армии, партизанских и подпольных организаций, о разведчиках и контрразведчиках, журналистах, работавших на передовой, а также об участниках операций по ликвидации националистического подполья на западе СССР и т. д.

Указ вступил в силу с 24 апреля. Обеспечить финансирование соответствующих расходов поручено правительству.

Теги: #9 мая #ВОВ #выплаты #день Победы #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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