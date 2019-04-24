Общество

Кадеты из Великих Лук едут в Казань на Всероссийский сбор «Союз-2019 - Наследники Победы»

Кадеты из Великих Лук примут участие в XVI Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2019 – Наследники Победы», который пройдет в Казани с 28 апреля по 10 мая. Сбор посвящен сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки, Псковскую область на сборе будет представлять команда «Молодая гвардия» Кадетской школы в количестве 10 человек.

«Союз-2019 - Наследники Победы» (Казань) проходит под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и соберет более 600 участников из многих регионов и городов Российской Федерации: Республики Татарстан, Приморского края, Чукотки, Якутии, Сахалина, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Бурятии, Республики Крым, Алтайского края, Астраханской, Московской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Псковской, Самарской областей, Калининграда, Мурманска, Красноярска, Новосибирска, Волгограда, Саратова, Старой Руссы, Оренбурга, Перми, Томска, Екатеринбурга, Кемерово, Санкт-Петербурга и других регионов. Всего на сборе будет представлена 41 команда, прошедшая подготовку и предварительный отбор.

Международная судейская коллегия представлена судьями из Армении, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Украины, Узбекистана, а также Республики Афганистан.

Проект «Союз» - многофункциональный, проводится с 2007 года, является цельным и мощным средством воспитания молодежи, аналогов по программе и масштабу не имеет. Ребята 14-17 лет состязаются в спортивных соревнованиях, военно-тактической игре, осуществляют полевой выход, участвуют во множестве образовательных мастер-классов и школ, встречаются с Героями России, известными спортсменами, деятелями культуры, интересными личностями, знакомятся с жизнью стран и народов.

В 2008, 2010 и 2012 годах Международный сбор «Союз» принимал город Великие Луки.