Общество

Детский сад на 270 мест будет построен в Неелово

Масштабное строительство дошкольных образовательных учреждений в настоящий момент ведется в Псковском районе. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

По словам главы района, детский сад на улице Пражской откроется в ближайшее время.

В сентябре текущего года планируется сдача детских садов в деревнях Портянниково и Родина.

Также Наталья Федорова сообщила, что объявлен аукцион на строительство детского сада в деревне Неелово. Данное дошкольное учреждение будет рассчитано на 270 мест.