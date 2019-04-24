Общество

В Великих Луках проверили качество ремонта двора в рамках проекта «Единой России»

Мониторинг качества благоустройства в рамках партийного проекта «Городская среда» прошел в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, 24 апреля депутат от «Единой России» в городской Думе Николай Андросович побывал во дворе дома №11, корпус 2 по Октябрьскому проспекту, где в 2018 году был проведен ремонт.

Территория была облагорожена с учетом мнения жильцов дома – здесь обновили асфальтовое покрытие, обустроили спортивную площадку, организовали парковку для автомобилей.

«Претензий по качеству проведенных в прошлом году работ нет. Все объекты благополучно пережили зиму. Асфальт в порядке», - констатировал Андросович. Замечаний не возникло ни у активистов партии, ни у местных жителей, принимавших участие в проверке.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.