Общество

Почему весна - самое лучшее время для покупки зимней обуви?

Почему весна - самое лучшее время для покупки зимней обуви? Потому что дешевле.

И единственная сложность при покупке детской обуви на полгода вперед - угадать с размером. Но с зимней обувью все гораздо проще, чем с летней.

Она априори должна быть «с запасом». Поэтому можно выбрать сапоги на пару размеров больше, чем ребенок носит сейчас, и купить заранее, сэкономив на этом до трети от суммы.

Ну а в статье остановимся на основных особенностях каждой модели, которую сейчас можно приобрести по акции.

Незаменимы, когда холодная снежная зима. Например, до -30ºС. Единственный минус этой обуви – ее нельзя носить зимой в слякоть, потому что натуральный войлок намокает (и кстати, мокрый войлок нельзя сушить на батарее). Но это и ни к чему: они настолько теплые, что в слякоть лучше выбирать другой вариант – сапоги ЭВА.

Отзывы о валенках тут: https://vk.com/topic-9557663_34789526?offset=620

Размеры: 22-35

Обычная цена: 2 190

Цена по скидке: 1 642

Эти сапоги лучше покупать сразу вместе с валенками. И носить их до -7ºС, а валенки от -7ºС. Эти цифры – ориентир. Для каждого ребенка они будут корректироваться «вверх» или «вниз». Но то, что ЭВА и валенки – идеальное сочетание на зиму – однозначно.

Незаменимы для глубоких луж в период оттепели.

Отзывы о сапогах тут: https://vk.com/topic-9557663_36577871?offset=20

Размеры: 22/23-36/37

Обычная цена: 1 190

Цена по скидке: 890

Это обувь на слякоть, первые морозы. Оптимально их носить до -10ºС. Но при высокой активности в них тепло и в -15ºС. В отличие от обычных сапог ЭВА они могут быть удобнее тем, что верх из ткани – сапоги мягче в области голени. Внутри съемная стелька под которой утеплитель как в сапогах.

Важно помнить: в таких сапогах нельзя ходить по глубоким лужам выше стыка галошки с тканью.

Отзывы: https://vk.com/topic-9557663_36577876

Размеры: 20/21- 34/35

Обычная цена: 1 490

Цена по скидке: 1 270

Сноубутсы Nordman Avis - бюджетный аналог предыдущей модели - Nordman Joy. При этом они такие же легкие и теплые. Но без дополнительной стельки.

Важно помнить при выборе: из-за особенности конструкции 22/23 и 24/25 размеры подходят больше детям с обычным подъемом стопы. Если подъем высокий – могут быть сложности с обуванием. С 26/27 размера обуваются уже легко на любой подъем.

Размеры: 22/23 - 36/37

Обычная цена: 1 290

Цена по скидке: 1 100

Отлично сочетают в себе первые два варианта. Если зимой температура у вас редко опускается ниже -20ºС, этих сапог будет достаточно на всю зиму. Да к тому же и слякоть они выдерживают отлично. Правда, активным детям при «нуле» будет жарковато.

Промокают ли мембранные сапоги Nordman?

Это вы узнаете из этого видео. Кстати, на канале «Я тестирую Нордман» сотни других видеороликов, где тестируется обувь Nordman мамами из разных уголков страны.

Отзывы GLOS: https://vk.com/topic-9557663_39837241

Отзывы NEXT: https://vk.com/topic-9557663_39837238

Отзывы SMART: https://vk.com/topic-9557663_39837242

Размеры: 22-35

Обычная цена: 3 090

Цена по скидке: 2 320

№5. Зимние сапоги Nordman Lumi

Это уже классика. Бывают на липучке и без липучки. Цветные и однотонные. Собственно, от этого цена и зависит.

Отзывы: https://vk.com/topic-9557663_34879024

Размеры: 22-39 (некоторые цвета до 35)

Обычная цена: 2 990 - 3 490

Цена по скидке: 2 245 - 2 620.