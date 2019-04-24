Общество

Дмитрий Шахов: В 2018 году отмечен значительный рост обращений граждан, связанных с политическими правами

В 2018 году отмечен значительный рост обращений граждан, связанных с политическими правами. 24% от всех обращений, которые поступили в 2018 году в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области, были связаны именно с политическими правами граждан. Об этом заявил Дмитрий Шахов на 32-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва в докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 2018 году на территории Псковской области».

Однако ситуация, сложившаяся с соблюдением политических прав и свобод в Псковской области, по мнению Дмитрия Шахова, все равно характеризуется отсутствием грубых и массовых нарушений политических прав граждан.

В 2018 году одно из фундаментальных прав - права граждан на свободные, демократические, конкурентные выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления Псковской области при неукоснительном соблюдении тайны голосования и достоверного подсчета голосов - были в целом обеспечены.

Отдельные незначительные нарушения, по мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области, вызваны: