Общество

Все службы Пскова доложат о подготовке к Ганзейским Дням на майской сессии гордумы

24 апреля в городе Пскове прошло рабочее совещание с руководством органов местного самоуправления, начальниками структурных подразделений по обсуждению плана работы на май. В совещании приняли участие заместители главы города Пскова Сергей Гаврилов, Елена Полонская и Владимир Воробьев, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов. Также участниками обсуждения плана работы городских служб на май стали сотрудники структурных подразделений Псковской городской Думы и администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в начале совещания глава города Пскова Иван Цецерский напомнил, что на 25 апреля намечен общегородской субботник и пригласил всех участников совещания принять в нем участие. Он озвучил, что депутаты, сотрудники Псковской городской Думы и администрации города выйдут на уборку зеленой зоны за Кузнецким мостом. Поручения обеспечить инвентарь и своевременный вывоз мусора после уборки территории даны в адрес управления городского хозяйства.

Глава Пскова также определил основные мероприятия и поставил задачи городским службам на май. На совещании обсудили подготовку к ключевым общегородским тематическим мероприятиям в мае 2019 года. 9 мая в городе пройдут мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. План мероприятий уже опубликован, также согласованы действия городских служб и силовых структур по временному прекращению движения в местах проведения городских мероприятий.

В рамках подготовки к празднованию 9 мая Иван Цецерский поставил задачу провести уборку и привести в порядок все воинские мемориальные захоронения и территории перед памятниками и мемориалами, возле которых запланировано проведение мероприятий. Поручение провести контрольный выезд дано заместителю главы города Сергею Гаврилову и начальнику отдела благоустройства управления городского хозяйства Людмиле Сарбеевой. Также УГХ дано поручение в обязательном порядке приглашать к участию в выездах по контролю за качеством проводимых работ по ремонту дорог и дворовых территорий представителей депутатского корпуса, на территории округа которых идут работы.

В числе задач, которые будут на контроле в мае, глава города обозначил мероприятия по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням. На 27 мая в городе Пскове назначено проведение Ассамблеи звезд, на которой будут чествовать школьников- победителей региональных и всероссийских олимпиад.

Глава города Пскова Иван Цецерский также напомнил участникам совещания, что в мае пройдут две сессии Псковской городской Думы. 21 мая внеочередная сессия будет посвящена заслушиванию всех служб по подготовке к Международным Ганзейским Дням, а еще одна сессия - очередная - запланирована на 31 мая. Глава города дал поручение специалистам Псковской городской Думы и администрации города Пскова подготовить все необходимые для вынесения на сессии документы. Также традиционно в мае запланированы контрольные выезды главы Пскова на объекты капитального ремонта. По графику будут организованы выезды депутатов на свои избирательные округа. На 14 мая запланировано проведение приема граждан на округе №13, где нет депутата-одномандатника, должностными лицами местного самоуправления.