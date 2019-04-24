Общество

Наталья Федорова: Улучшение качества водоснабжения и ремонт дорог - наши приоритетные задачи

Улучшение качества водоснабжения и ремонт дорог - приоритетные задачи для руководства Псковского района. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявила глава Псковского района Наталья Федорова.

В ближайшее время в крупных населенных пунктах района планируется бурение 4 скважин для обеспечения водой.

Псковский район участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому уже с 2019 года, будут приводить в порядок региональные и муниципальные дороги.

По словам Натальи Федоровой, на ремонт районных дорог планируется выделить порядка 90 млн рублей.

Глава Псковского района подчеркнула, что важной задачей является улучшение благоустройства населенных пунктов района. В 2019 году будет выделено из бюджета порядка 12 млн рублей для обустройства детских площадок, пешеходных зон, скверов и парков в крупных населенных пунктах района.