Общество

Псковский омбудсмен: Жалобы на правоохранительные органы в регионе сократились в два раза в 2018 году

В 2018 году 21% от общего количества всех обращений, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области, составили обращения граждан о нарушении личных прав и свобод. Это практически в два раза меньше, чем в 2017 году, заявил Дмитрий Шахов на 32-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва в докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 2018 году на территории Псковской области».

Большинство заявителей считает, что их конституционное право на свободу и личную неприкосновенность нарушается правоохранительными органами - органами полиции, следственного комитета и прокуратуры, в результате неправильного применения норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

Большинство рассмотренных уполномоченным по правам человека обращений граждан по этому вопросу не были обоснованы, а имело место неправильное толкование федеральных законов и иных правовых актов. В отдельных случаях, граждане не в полной мере пользовались своими процессуальными правами при рассмотрении дел как в ходе уголовного или административного, так и гражданского судопроизводства.

По мнению Дмитрия Шахова, ситуация с соблюдением личных прав и свобод человека и гражданина в Псковской области характеризуется отсутствием массовых и грубых нарушений, а также положительными действиями правоохранительных органов, направленных на повышение раскрываемости преступлений и снижения уровня преступности в Псковской области.