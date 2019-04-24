Общество

Медведев поручил немедленно погасить долги по зарплатам в госучреждениях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат по всем подведомственным учреждениям, если есть долги - немедленно их погасить.

Как пишет РИА Новости, на заседании кабмина он рассказал, что к нему через соцсети обратились сотрудники одного из госпиталей с жалобой на полугодовые долги по зарплате, в итоге деньги были направлены по его указанию. Премьер отметил, что речь шла о учреждении системы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Это обращение - не единственная жалоба, которую мы получили с начала года. Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - ред.), надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям, чтобы мне не приходилось в ручном режиме это делать после того, как люди начинают писать письма», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что по итогам анализа информацию необходимо направить в Минтруд, который подготовит обобщенный доклад.

«Если есть долги по зарплате, нужно сделать все, чтобы немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более у нас никаких проблем нет ни с финансированием, ни с другими компонентами этих решений. Обращаю внимание, что за это несет ответственность, персональную ответственность, руководитель каждого ведомства - и министерства, и других ФОИВов, которые либо входят в структуру министерства, либо входят в структуру правительства, и вообще всех федеральных органов исполнительной власти», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо следить за ситуацией, и быстро откликаться на возникающие проблемы.

«В противном случае мне придется применять меры дисциплинарного воздействия в таких случаях», - подчеркнул Медведев.