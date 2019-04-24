Общество

Псковским депутатам предложили помочь с устранением потенциально опасных объектов для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила псковским депутатам присоединиться к акции «Безопасное детство» с целью выявления и устранения потенциально опасных объектов на территории региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение омбудсмен озвучила сегодня, 25 апреля, на очередной сессии Псковского областного Собрания.

Свое выступление Наталия Соколова начала со слов благодарности депутатам за активное сотрудничество и создание законодательной базы для защиты прав несовершеннолетних, в частности по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также она поблагодарила своих помощников, в том числе общественных, работающих во всех районах Псковской области.

Омбудсмен напомнила, что летом 2018 года в регионах России прошла акция «Безопасное детство», в том числе и в Псковской области, которая позволила выявить массу объектов, представляющих опасность для детей: заброшенные здания, открытые люки, открытую арматуру и так далее. Наталия Соколова предложила депутатам подключиться к этой к акции в 2019 году, чтобы ликвидировать как можно больше таких объектов.

Уполномоченный обратила внимание и на тот факт, что в Псковской области остается очень острой проблема недостатка мест в дошкольных образовательных учреждениях. Остро стоит вопрос и об отсутствии детской поликлиники в Псковском районе. «Районная поликлиника просто не справляется с потоком посетителей», - пояснила Наталия Соколова.