Общество

Аркадий Мурылев: Псковский бизнес подвергся 4 тысячам внеплановых проверок в 2018 году

Порядка 150 обращений от предпринимателей зарегистрировано уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым в минувшем году. Анализ нагрузки на бизнес со стороны надзорных органов показал, что в Псковской области проведено около 1200 плановых мероприятий, в то время как внеплановых проверок было совершено более 4000.

По итогам проверок на предпринимателей наложено штрафов на сумму более 295 млн рублей. Об этом заявил Аркадий Мурылев, представляя ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области в 2018 году на 32-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.

Основными органами, жалобы на которые поступают от предпринимателей, Аркадий Мурылев назвал таможню, Ространснадзор и трудовую инспекцию.

Также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области отметил, что за 2018 год нагрузка на бизнес от региональных контрольных органов власти в целом снижена на 27%. «Ситуацию нужно удерживать и снижать количество надзорных мероприятий. В прошлом году впервые произошло падение количества предпринимателей на 400 единиц», - отметил псковский бизнес-омбудсмен.

Аркадий Мурылев сообщил, что, по его мнению, многое в работе бизнес-сектора зависит от решений губернатора и от проводимой с Минфином работы. Первое, с чем бизнес-омбудсмен порекомендовал работать, - это снижение налоговой нагрузки. «По налоговым органам очень много жалоб, в качестве примеров подавления бизнеса. Налоговый орган - один из основных, на который жалуются. 95% судебных решений выносится не в пользу предпринимателей», - заключил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.