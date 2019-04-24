Нагрудный знак депутата регионального парламента получил новый герб Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили новый образец нагрудного знака депутата областного Собрания. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 25 апреля, на 32-й сессии регионального парламента.
Изменения в «Положение о нагрудном знаке депутата Псковского областного Собрания депутатов, его образца и описания» подготовлены правовым управлением Собрания и внесены в парламент спикером Александром Котовым.
На нагрудном знаке депутата регионального парламента будет размещено изображение нового герба Псковской области, утвержденного региональным законом в декабре прошлого года. Уточненное описание герба и новый образец значка и отражены в положении о нагрудном знаке депутата областного Собрания. Действующая редакция положения была принята в 2009 году.
Согласно установленным нормам депутат обязан обеспечить сохранность депутатского значка, а по истечении срока полномочий или в случае их досрочного прекращения нагрудный знак депутата остается у лица, исполнявшего полномочия депутата областного Собрания, для памятного хранения.