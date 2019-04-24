Общество

День Знамени Победы отметят в Идрице 30 апреля

30 апреля в поселке Идрица Себежского района пройдут торжественные мероприятия в рамках новой региональной памятной даты «День Знамени Победы», приуроченной к празднованию водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Дата утверждена постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 февраля 2019 года.

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Напомним, это знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, которая получила такое название, освободив Идрицу от немецкой оккупации 12 июля 1944 года. После этого дивизия с боями продолжала свой путь до Берлина, где в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага бойцы Красной Армии и водрузили штурмовой флаг дивизии. Он и стал Знаменем Победы.