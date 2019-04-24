Общество

Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

Почта России опубликовала сообщение о режиме работы в праздничные дни.

1 и 9 мая в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москвы 101000 (Мясницкая улица, д.26), 107241 (ул. Уральская, д.1), 121099 (Смоленская пл., д.13/21) и Санкт-Петербурга 191036 (Невский пр-кт, 87А/2). Для остальных почтовых отделений страны эти дни объявлены выходными. 1 и 9 мая обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час,

2 и 10 мая отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком субботы, а 3 мая - по режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.