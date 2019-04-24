Общество

Общегородской субботник проходит сегодня в Пскове

Общегородской субботник проходит сегодня, 25 апреля, в Пскове в рамках весеннего месячника. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по традиции в Чистый четверг на уборку городских территорий вышли представители депутатского корпуса и сотрудники аппарата Псковской городской Думы, а также подразделения администрации города Пскова.



Глава города Пскова Иван Цецерский и глава городской администрации Александр Братчиков облагородили зеленую зону за Кузнецким мостом до улицы Ипподромной, рядом с баптистской церковью. Вместе с ними эту территорию приводили в порядок советник главы города Игорь Сиротин, заместители главы администрации города Александр Коновалов, Валентина Зубова, и. о замглавы администрации Павел Волков.

«Дайте мне грабли или лопату», - воскликнул глава города и включился в работу. Для него это уже третий субботник в рамках этого месячника.

Все вместе участники субботника расчистили территорию от прошлогодней листвы. Правда, грабли главы города оказались с немного погнутыми зубцами. Поэтому он в шутку позавидовал Александру Братчикову, который пришел на субботник с граблями со своего приусадебного участка.

Градоначальники поблагодарили всех, кто откликнулся на призыв поддержать единый день уборки города. Александр Братчиков призвал горожан не мусорить, напомнив известную пословицу: «Чисто не там, где убирают, а где не мусорят». Его мысль продолжил и глава города.

Напомним, весенний месячник проходит в Пскове ежегодно с 1 по 30 апреля в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения. Традиционно в уборке города принимают участие сотрудники организаций и предприятий, расположенных на территории города, представители органов власти, управляющие компании и простые горожане. Необходимым

МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» обеспечивает участников месячника необходимым инвентарем и осуществляет сбор мусора в контейнеры. Между тем, вывоз мусора с городских территорий должен осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств.