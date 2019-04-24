Общество

В Псковском филиале Почты России выбрали лучших почтальонов и водителей

Победителем в конкурсе «Лучший почтальон» стала Наталья Громова, почтальон отделения почтовой связи 182110 города Великие Луки. Лучшим водителем по результатам конкурса профессионального мастерства стал Артем Остренков из Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области - филиале ФГУП «Почта России», почетное второе место среди почтальонов заняла Елена Корнева из почтового отделения Красногородск Себежского почтамта, третьей стала Наталия Егорова, почтальон отделения почтовой связи 180006 Псковского почтамта.

Среди водителей второе место по результатам конкурса занял Александр Сизов из Порховского почтамта, третье место – Вячеслав Сысоев, водитель Невельского почтамта.

Традиционно конкурс профессионального мастерства проводится в несколько этапов, позволяющих выявить уровень профессиональной подготовки участников, практические навыки, а также умение не спасовать в стрессовой ситуации. Участникам автоконкурса пришлось преодолеть большую соревновательную программу - задание включало инсценировку реальных рабочих ситуаций, с которыми могли справиться только опытные водители почтовых машин. Серьезные испытания ждали и почтальонов. Они выполняли практические задания, включающие сортировку подписных изданий согласно адресной программе и проработку нестандартных ролевых ситуаций, с которыми почтовым сотрудникам иногда приходится сталкиваться.

«Конкурсы профессионального мастерства дают возможность определить самых квалифицированных и целеустремленных сотрудников. В этом году победителями стали талантливые, энергичные молодые люди, которые активно осваивают все тонкости профессии. Сегодня работники почты помимо своих профессиональных обязанностей выполняют и социальную миссию, их труд остается востребованным, особенно на селе», - рассказал директор Псковского филиала Почты России Евгений Каратушин.

Обменяться знаниями с коллегами и повысить уровень своего профессионального мастерства победители регионального этапа конкурса смогут уже в мае, в Архангельске, где состоится следующий макрорегиональный этап конкурса.