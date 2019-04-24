Общество

Александр Котов будет контролировать качество строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Плюссе и Новоржеве

Спикер Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов рассказал о подготовке строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Плюссе и Новоржеве и напомнил о том, что это стало возможным благодаря инициативе партии «Единая Россия», которая, при принятии федерального закона о бюджете на очередной финансовый год, попросила предусмотреть средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках партийного проекта. Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«В этой ситуации нам помог Андрей Анатольевич Турчак, который сейчас является секретарем генерального совета партии «Единая Россия». На Псковскую область были выделены средства из федерального бюджета. Сейчас ответственность разделена: за счет федерального бюджета будет проведена закупка необходимого оборудования для комплексов. Наша задача заключается в том, чтобы подготовить площадку под монтаж и выполнить проектные работы», - рассказал Александр Котов.

С его слов, сейчас работа в самом разгаре: муниципальные органы власти проводят размещение заказа на изготовление проекта, а на федеральном уровне уже проводятся закупки.

«Плюсский район - это мой избирательный округ, его жители неоднократно поднимали этот вопрос. Мы всячески старались его решить, к сожалению, на протяжении долгого времени не могли найти средств в областном бюджете. Сейчас можно удачно выполнить свои обещания и реализовать этот проект. Партия «Единая Россия» осуществляет контроль за ходом реализации», - заявил Александр Котов.

В заключение спикер отметил, что планируется неоднократные выезды на объекты, чтобы посмотреть сам процесс строительства, убедиться в том, что строители работают качественно и по итогу посмотреть, как будут организованы занятия спортом для населения и Плюсского и Новоржеского районов.