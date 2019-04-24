Общество

По поручению губернатора будет отремонтирована кровля Усвятской средней школы

В четверг, 25 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Усвятскую среднюю школу, которая в этом году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» получит 1 млн рублей на ремонт спортзала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в ходе осмотра здания глава региона обратил внимание, что на потолках спортивного и актового залов видны следы протечек. «Нерационально делать ремонт, когда протекает крыша, сначала надо сделать кровлю», - сказал глава региона и поручил изыскать в областном бюджете 3,5 млн рублей на предстоящие работы.

Директор образовательного учреждения Ольга Хянина также рассказала руководителю области, что необходимо заменить светильники, ремонта требуют и санузлы. Губернатор поручил разработать проектно-сметную документацию по замене 200 светильников и ремонту туалетов на двух этажах. Работы будут проводиться поэтапно.

Усвятская школа располагается в здании 1956 года постройки, а также в пристройке 1978 года. Здесь обучается более 360 учеников и 14 дошкольников.