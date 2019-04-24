Общество

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев 26 апреля встретится с предпринимателями в Великих Луках

26 апреля в городе Великие Луки уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев совместно с региональным отделением «Опоры России» планирует провести встречу с предпринимательским сообществом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, к участию в мероприятии также приглашены представители муниципальных органов власти, прокуратуры, регионального фонда гарантий и развития предпринимателей. В рамках встречи, которая будет организована в формате живого диалога, запланировано обсуждение актуальных проблем предпринимательства региона, бизнесмены смогут задать интересующие их вопросы, лично пообщаться с представителями власти.

Встреча состоится в 11.00 на базе Бизнес-инкубатора «Новация» (Великие Луки, ул. Заслонова, 15).