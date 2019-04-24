Общество

Александр Котов предложит губернатору приобрести транспорт для сельских поселений

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов намерен обратиться к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с инициативой по вопросу приобретения транспорта для сельских поселений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Количество населенных пунктов на территории области больше 8 тысяч, соответственно, услуги, которые должны предоставлять органы местного самоуправления нашим гражданам и населению - затруднительны, потому что большая территория и большие расстояния», - отметил Александр Котов.

Он напомнил, что несколько лет назад действовала региональная программа, в соответствии с которой, из областных средств приобретали транспорт для сельских поселений. «Я думаю, что нужно вернуться к этой практике и буду выходить с предложением к нашему губернатору Михаилу Ведерникову, чтобы такую программу на областном уровне принять», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Александр Котов предложил выделять хотя бы небольшие средства для тех сельских поселений, которые как никогда нуждаются в транспорте. Таким образом, по его мнению, можно решить проблему приближения органов местной власти к населению.