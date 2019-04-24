На праздник в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» приглашают псковичей

1 мая в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» в Пскове состоится праздничная программа.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса «Акваполис», на празднике развлечения по душе найдут и взрослые, и дети. Весь день посетителей аквапарка ждут разнообразные интерактивные и водные развлечения.
В программе праздника:
12.30 - Акваигры - подвижные и логические игры для детей на воде
13.00 - Поролоновое шоу (балкон)
13.30 - Аквафитнес для всей семьи (большой бассейн)
14.00 - Шоу мыльных пузырей (балкон)
14.10 - Соляной скраб в Римской парной
14.30 - Розыгрыш призов (балкон)
14.45 - Акваснайпер - индивидуальное состязание с использованием мелких аквапредметов (большой бассейн)
15.00 - Шоу профессора Николя (балкон)
15.30 - Аквафутбол - командное состязание с использованием тонущего мяча (большой бассейн)
16.00 - Мастер-класс открытка (балкон)
16.10 - Акваквест «Сокровища черной бороды»
16.30 - Розыгрыш призов (балкон)
17.00 - Шоу «Один в один»
17.30 - Розыгрыш призов (большой бассейн)
17.40 - Праздничная дискотека