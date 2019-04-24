Общество

На праздник в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» приглашают псковичей

1 мая в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» в Пскове состоится праздничная программа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного комплекса «Акваполис», на празднике развлечения по душе найдут и взрослые, и дети. Весь день посетителей аквапарка ждут разнообразные интерактивные и водные развлечения.

В программе праздника:

12.30 - Акваигры - подвижные и логические игры для детей на воде

13.00 - Поролоновое шоу (балкон)

13.30 - Аквафитнес для всей семьи (большой бассейн)

14.00 - Шоу мыльных пузырей (балкон)

14.10 - Соляной скраб в Римской парной

14.30 - Розыгрыш призов (балкон)

14.45 - Акваснайпер - индивидуальное состязание с использованием мелких аквапредметов (большой бассейн)

15.00 - Шоу профессора Николя (балкон)

15.30 - Аквафутбол - командное состязание с использованием тонущего мяча (большой бассейн)

16.00 - Мастер-класс открытка (балкон)

16.10 - Акваквест «Сокровища черной бороды»

16.30 - Розыгрыш призов (балкон)

17.00 - Шоу «Один в один»

17.30 - Розыгрыш призов (большой бассейн)

17.40 - Праздничная дискотека