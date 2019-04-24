Общество

Наталья Федорова о ситуации в Псковском районе и стратегии развития

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 апреля. Гость студии - глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущий Александр Савенко обсудил с ней ситуацию в муниципалитете и перспективы его развития, прозвучавший на апрельской сессии районного Собрания отчет Натальи Федоровой о работе администрации и стратегию социально-экономического развития Псковского района на период до 2028 года.

Александр Савенко: Добрый день, уважаемые слушатели, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове «Гайд-парк», у микрофона ведущий программы, главный редактор интернет-портала «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко и моя собеседница — глава Псковского района Наталья Федорова. Наталья Анатольевна, рад вновь приветствовать вас в студии, здравствуйте.

Наталья Федорова: Добрый день, Александр. Рада видеть вас.

Александр Савенко: С главой Псковского района мы будем беседовать о сегодняшнем положении дел в муниципальном образовании и перспективах его развития. Буквально на днях Наталья Федорова представила депутатам районного Собрания отчет о своей деятельности и работе возглавляемой ею администрации. Что меня приятно удивило в отчете - в то время, когда другие муниципальные руководители сетуют, плачутся, мол, все сложно, денег не хватает, проблем много и как их решить непонятно, в Псковском районе, если судить по цифрам, озвученном в отчете, дела обстоят неплохо. Я отметил несколько моментов, озвучу несколько цифр радиослушателям. В Псковском районе наблюдается рост численности населения: на 1 января проживало уже более 41 тыс. человек, что на 345 человек больше, чем в начале прошлого года. Улучшаются экономические показатели, в том числе в сельском хозяйстве, а все мы помним, что Псковский район, хотя и пристоличный, но сельское хозяйство там имеет важное значение, развивается и село, и оборот торговли. За 2018 год оборот торговли вырос на 14%. Район активно строится, так введено в эксплуатацию 1768 квартир общей площадью более 105,6 млн кв. метров, уже в ближайшее время планируется сдать в районе новые детские сады — в Родине и в Портянниково. Разумеется, есть и проблемы, мы о них обязательно поговорим, но в целом все достаточно позитивно. Насколько верно я сделал выводы об общем состоянии района за тот период, который вы возглавляете администрацию? Или я просто ориентируюсь на какие-то отдельные цифры, а на самом деле - все сложнее?

Наталья Федорова: Спасибо за позитивную оценку деятельности администрации и всего района. На самом деле и позитивные моменты развития есть, и проблемы, которых тоже хватает. Они связаны с важной особенностью — геополитическим расположением района. У нас нет районного центра, это осложняет реализацию некоторых задач, также у нас большая удаленность как в северную сторону, так и в южную. Район имеет территориальную масштабность. Поэтому волости, у нас их 10, также есть уникальная межселенная территория — остров Залита и Белова, Талабские острова, очень разнообразные, начиная от культурных традиций, заканчивая современностью в плане развития. Волости сложно сравнивать, например, если говорить о строительстве, сложно сравнить Завеличенскую волость и Карамышевскую. Ряд направлений, в которых район активно развивается, например, строительство нового жилого фонда, связано с развитием приграничных волостей к областному центру. Активный рост строительства наблюдается в Завеличенской области. Действительно, это дает возможность улучшить жилищные условия, решить проблему граждан с жильем, направление это перспективное, будем и дальше улучшать показатели. Вы отметили агропромышленный комплекс, я хочу сказать, что это база и опора района, он всегда был агропромышленным, предприятия сейчас активно развиваются, радует, что крестьянско-фермерские хозяйства тоже на хорошем уровне. В сельскохозяйственном производстве мы являемся лидерами по многим направлениям. Что касается строительства детских садов, вы знаете, что у нас сейчас реализуется национальный проект по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждений, в том числе и ясельного возраста, что важно для жителей, это дает другие условия для качества жизни. В районе ведется масштабное строительство, в последние годы такого не было. В ближайшее время откроется детский сад на улице Пражской. Строятся два детских сада, вы о них упомянули, в деревне Портянниково и в деревне Родина. Сдачу планируется осуществить в сентябре. Об открытии будем говорить чуть позже. Уже объявлен аукцион на строительство нового детского сада в деревне Неелово, это достаточно крупных детский сад, на 270 мест. Я считаю, что здесь мы сами справимся с обеспечением местами дошкольников, и, возможно, поможем городу Пскову. Хотелось бы отметить такой позитивный момент как рост численности населения, это опять же связано с развитием, условия есть, поэтому и увеличивается количество жителей.

Александр Савенко: Количество желающих приезжать возрастает, многие проблемы решены — появляются детские сады..

Наталья Федорова: Самое главное для людей — создание условий жизни, благоустройство территорий, близость к центру, соответственно доступность работы — все это привлекает жителей. Льготы сельские тоже сказываются. Мы говорили о бюджете, хотелось бы отметить, что доходная часть бюджета исполнена на 90,5 %, это хорошая собираемость налогов, и поэтому удается реализовать многие проекты.

Александр Савенко: В продолжение ваших слов о взаимосвязи Псковского района с областным центром. Не секрет, что многое в развитии территорий, муниципальных образований зависит от того, как складываются взаимоотношения руководства района с областной властью. И здесь я вспоминаю, что в прошлом году накануне выборов Михаил Ведерников поддерживал вашу кандидатуру, говорил о том, что область будет оказывать помощь в случае избрания. Прошло уже около полугода с того момента, как вы избраны главой района. Хочу спросить, как складываются отношения сейчас с областным руководством, получаете ли вы ту поддержку, которая анонсировалась в прошлом году, на что обратили бы внимание, какая помощь требуется и в каких направлениях?

Наталья Федорова: Хороший вопрос. Я благодарна Михаилу Юрьевичу за поддержку в предвыборной кампании, за доверие, которое было оказано. Хочу отметить, что никаких поблажек не делается.

Александр Савенко: Я говорю не о поблажках. Нужно понимать здесь, что люди, которые работают в муниципалитетах давно, приходили к власти при других губернаторах, значительно старше нынешнего главы региона, наверно, им сложнее вести диалог, отстаивать свои позиции, в вашем случае, мне кажется, все в пользу вас и вашего района. Начиная от близости к областному центру, заканчивая теми обстоятельствами, о которых я сказал. Разговор не о поблажках, а о диалоге и формате взаимодействия.

Наталья Федорова: Я поясню, Александр, что установка была такая — все пришли работать, поэтому мы работаем.

Александр Савенко: 24/7.

Наталья Федорова: Да.

Александр Савенко: Вы тоже из Команды-2018?

Наталья Федорова: Да, я тоже из Команды 2018, я считаю, что это абсолютно нормально, только при активности и при такой работе можно достигнуть нормальных результатов. Иначе сейчас не получается. Темп жизни такой, он диктует свои условия. Что касается возрастных особенностей, я считаю, что у нас хорошая рабочая обстановка, именно деловые отношения, отношения развития, взаимопомощи и поддержки. Самое важное, что тебя слышат и понимают.

Александр Савенко: Одной из особенностей Псковского района является наличие на территории муниципалитета достаточно большого количества групп — политических, бизнес-групп, отдельных влиятельных игроков. Мои коллеги-обозреватели каждый раз, когда говорят о ситуации в Псковском районе, отмечают, что руководству района необходимо учитывать, что там переплетены интересы многих групп. В связи с этим вопрос: около полугода назад, как я говорил, вы стали главой района. Каков ваш принцип работы в этом направлении? У вас есть приоритетные группы, с кем вы ведете диалог, на кого вы можете рассчитывать? Или же все группы равноудалены и вы смотрите на то, что люди могут предложить для развития района, как проявляют себя при вас - руководителе муниципального образования? Что здесь главное?

Наталья Федорова: Для нас главное в выстраивании отношений — принцип равенства и соблюдения требований законодательства. То есть требования предъявляются одинаковые ко всем.

Александр Савенко: Прежние элиты — политические и бизнес- это понимают? Или звучат какие-то мнения: «Наталья Анатольевна, что это вы тут придумываете? Раньше по-другому было, договаривались как-то по-другому?»

Наталья Федорова: Я лично таких отголосков не слышала.

Александр Савенко: Понятно. Начинали мы разговор с вашего отчета на сессии районного Собрания, при этом там обсуждалась Стратегия социально-экономического развития района до 2028 года. С одной стороны, мы понимаем, что в нашей стране подобные планы порой остаются только на бумаге, кто там будет вспоминать, в 2028 году, что мы там планировали и намечали в 2019-м? С другой стороны, отмечаем, что в районе пытаются заглянуть далеко, строят планы развития. Расскажите поподробнее, в чем заключается стратегия развития района и к чему вы должны прийти через 9 лет, чтобы сказать о том, что неплохо поработали, основные направления деятельности и прогнозы выполнили.

Наталья Федорова: Если не планировать деятельность и не заглядывать в будущее, то это практически безнадежное мероприятие. То есть всегда нужно понимать, куда мы идем и к чему стремимся, какая цель стоит впереди. Стратегия — тот документ, который рассчитывается на реализацию основных целевых ориентиров. Основные ориентиры — те, которые заложены гражданской инициативой, это то, что положили в основу жители, те вопросы, которые их волнуют и скажутся на развитии Псковского района. В Стратегии мы постарались учесть особенности индивидуального развития каждой территории, потому что волости абсолютно разные. Индивидуальность в их развитии — важный момент. Хотела бы отметить, что мы активно обсуждали Стратегию с общественностью, депутатами, жителями, обсуждение прошло в этот раз активно, это меня порадовало, это говорит о том, что люди не равнодушны, не просто для галочки принят документ. Отмечалось, что Стратегия — это живой документ.

Александр Савенко: Будете вносить изменения? Будете смотреть на то, как развивается и что получается?

Наталья Федорова: Конечно, будем вносить изменения, будет корректировать планы. Возникает очень много направлений, в которых видятся возможности развития. Мы проговаривали тот момент, что Стратегия — живой документ.

Александр Савенко: Социальная направленность работы будет сохраняться?

Наталья Федорова: Да, социальная направленность работы будет сохранятся, развитие агропромышленного комплекса, все социальные сферы учтены.

Александр Савенко: На территории Псковского района находится особая экономическая зона «Моглино», о которой много говорится, а в последние месяцы уж совсем много. Я имею в виду планы строительства на территории «Моглино» предприятия группы компаний «Титан». Разные звучат точки зрения на этот вопрос, на той же сессии было живое обсуждение, когда говорили о том, проводить ли референдум по этому вопросу, если проводить — то с какими формулировками. Кроме того, представитель Псковского района был в составе делегации, которая побывала на днях в Омске, имела возможность познакомиться с работой предприятия, аналогичного тому, которое может появиться под Псковом, наверняка, вы уже имели возможность обсудить с коллегой впечатления о поездке. Наверняка, ясности тут стало больше, хочу попросить вас сформулировать позицию руководства Псковского района по данному вопросу.

Наталья Федорова: Радует, что информационное поле развивается, для людей появляется больше достоверной информации, которую надо понять, пережить и трансформировать, потому что фраза «химическое производство» подтолкнула людей к негативным мыслям и действиям.

Александр Савенко: Тем более, что это и не звучало, другой точки зрения и не было на первом этапе.

Наталья Федорова: Пока мы не видим проектной документации, экспертиз — все происходит на уровне эмоций. Когда все документы будут представлены в соответствии с требованиями федерального законодательства, тогда можно будет говорить об этом детально. Я разговаривала с Ниной Николаевой, главой сельского поселения Тямшанская волость, которая непосредственно ближе территориально к особой экономической зоне, вернее, на территории которой находится особая зона. Она была в составе делегации, которая летала в Омск, наш разговор начался с ее слов: «У меня кардинально поменялось мнение». Уезжал человек с одними мыслями и опасениями, приехал человек с совершенно другими мыслями.

Александр Савенко: Что она рассказала?

Наталья Федорова: Об объемах производства, где расположен завод. Вообще Омск — крупный промышленный центр, где много производств, которые расположены близко к городу. Около 400 человек работает на производстве, налогов уплачивают около 1 млрд рублей.

Александр Савенко: Огромная сумма.

Наталья Федорова: Я думаю, что каждый человек, который заботится о развитии района и области, должны прекрасно понимать, что мы должны идти вперед, должны запускать новые производства, открывать новые рабочие места, иначе смысла никакого нет, дальнейшего развития нет. Есть особая экономическая зона, создаются условия для открытия производства, они все соблюдают требования законодательства, экологических экспертиз. Не надо бояться того, чего нет. Нужно грамотно подходить к решению этого вопроса. С депутатами мы приглашали представителей «Титан-Полимера», обсуждали вопросы. Должно прийти понимание, должно пройти какое-то время, чтобы люди ознакомились с документацией, получили еще раз ответы на интересующие вопросы. Я думаю, что в целом, представление и понимание о необходимости развития производства поменяется у людей.

Александр Савенко: Предприятие должно появиться на территории особой экономической зоны «Моглино», это Псковский район. Насколько внимательно вы стараетесь следить за тем, что происходит в Моглино, это же далеко не единственный потенциальный резидент группы компаний «Титан», есть и другие. Насколько вам интересна и близка эта тема? Готовы ли вы дать сейчас анализ ситуации и предварительный прогноз, как скоро заработают там предприятия, когда перестанут говорить, что это долгоиграющий проект? Какие у вас ожидания, как у главы района?

Наталья Федорова: В марте мы побывали на территории особой экономической зоны «Моглино» вместе с главами поселений. После совещания организовали поездку, потому что я и сама была там очень давно, мы увидели, насколько произошли изменения, насколько это огромная, хорошо подготовленная площадка для производств. Нам показали действующее производство, показали подготовленные площадки для открытия еще двух производств, мы обговорили детально вопросы развития, нам провели полную экскурсию. Мы активно работаем с Олегом Бедских, постоянно в контакте, в разговорах. Есть моменты общие, интересующие нас, это коллектор, собственником которого является особая зона, но проходит он по нашей территории, то есть работаем в полном взаимодействии и понимании. Надеемся, что сотрудничество и дальше будет плодотворным.

Александр Савенко: Если говорить о планах на ближайшее время, то какие задачи необходимо решить в Псковском районе, на каких направлениях администрация будет концентрировать внимание?

Наталья Федорова: Я коллегам ставила такую задачу — мы не должны концентрироваться только на констатации фактов, мы должны обозначать проблемы и пути их решения. Я озвучивала эти задачи основные, для администрации первоочередной задачей является улучшение качества водоснабжения в Псковском районе, в планах бурение 4 скважин в крупных населенных пунктах, ремонт колодцев. Это все программой заложено, бюджет у нас программно-целевой, в рамках программ реализуем свою деятельность. Вторая задача — дороги: ремонт, содержание. В этом году достаточно большая цифра по ремонту дорог, это еще и благодаря тому, что мы вошли в национальный проект «БКАД». Часть дорог, прилежащих к Пскову, будет ремонтироваться на 37 млн, достаточно внушительная сумма. Свои средства в большом объеме и областные выделены. На ремонт дорог в этом году планируется выделить около 90 млн рублей. Также важная задача - развитие агропромышленного комплекса, помощь в оформлении земель и развитии крестьянско-фермерского хозяйства. Мы уже упоминали, строительство детских садов, это важная сфера, нужно прилагать много усилий и жестко соблюдать все требования, так как это дошкольные образовательные учреждения. Достаточно большой объем работ предусмотрен по формированию городской среды. Улучшение благоустройства населенных пунктов уже видно, в прошлом году был выделен большой объем средств, в этом году планируется выделить 12 млн рублей, в крупнонаселенных пунктах будут обустроены детские площадки, пешеходные зоны, скверы, парки.

Александр Савенко: Я так понимаю, это то, с чем наиболее часто обращаются люди, то, что особенно важно. Условия жизни, среда обитания, чтобы было комфортно.

Наталья Федорова: Это уже решение граждан. Проходили сходы граждан, это именно их инициатива.

Александр Савенко: Это в рамках партийного проекта «Единой России»?

Наталья Федорова: Да, это большие проекты.

Александр Савенко: Там существовала вероятность того, что в 2019 году не будут продолжаться эти проекты, но в последний момент в 2018 году, в конце, стало известно, что пролонгируется действие программ.

Наталья Федорова: Программы продолжаются, планируется до 2024 года продлить программу. Это очень хорошее подспорье.

Александр Савенко: Очень хорошее подспорье, и мне кажется, что здесь важно то, что заранее известно, раз эти программы будут действовать не год и не два, это позволяет планировать работу.

Наталья Федорова: Конечно же, не могу не сказать про развитие культуры. Планируется ремонт Домов культуры, у нас их много, где-то они небольшие, но требуют хорошего содержания, потому что для людей они являются единственными центрами притяжения, культурной и спортивной жизни. Для нас это очень важно. Развитие физической культуры и спорта. Это тоже особенное направление, у нас на хорошем уровне и детский и взрослый спорт. Наша задача сохранить и поддержать его на достойном уровне. Пока мы лидируем по многим показателям в спартакиаде.

Александр Савенко: У вас хоккейная команда неплохая из Родины, которая в чемпионате области участвует...

Наталья Федорова: Да, у нас и взрослые очень активны. У нас и волейбольная и баскетбольная команды, которые являются лидерами. Мы плавно перешли от экономических показателей к культурным. Это все то, что необходимо для улучшения качества жизни населения.

Александр Савенко: В продолжение разговора о культурной составляющей. Совсем немного времени остается до проведения Ганзейского фестиваля. Как ваш муниципалитет будет участвовать в этом мероприятии, что жители Пскова и гости Ганзы-2019 увидят от Псковского района?

Наталья Федорова: Я могу обозначить только направление, потому что конкретика в данном вопросе большая, у района исторические корни настолько глубокие, какую волость мы не затронули бы сейчас, у каждой есть памятные, знаковые места. Поэтому мы готовы к приему гостей на многих площадках. Туристическо-гостиничный бизнес также будет затронут, Псков не сможет вместить всех желающих. Третье направление — парковки, которые предполагается разместить на территории района. Наши творческие коллективы тоже будут принимать участие в концертной деятельности.

Александр Савенко: В заключение хочу задать вам вопрос, если позволите, личного свойства. Как я говорил, прошло около полугода с момента, как вы были избраны главой Псковского района. Насколько вам комфортно в этой должности? Все ли то, что вы увидели, совпало с ожиданиями? Какие проблемы пришлось преодолеть в личном плане, ведь у вас прежде не было опыта работы на высоком административном посту? Или все прошло спокойно и ровно, при поддержке людей, которых вы знаете не один год?

Наталья Федорова: Знаете, вопрос интересный и немного сложный. В целом могу отметить, что опыт работы директором школы 12 лет сказался, для меня школа оказалась хорошей жизненной школой, в развитии организаторских способностей, коммуникабельности. Поэтому здесь база была.

Александр Савенко: Никаких сложностей не возникло?

Наталья Федорова: Сложности были в плане глобального расширения общения, первое время. Первые месяцы запомнились тем, что они были 24 на 7. Очень большой объем тех моментов, которые были не совсем мне знакомы. Такая была сложность. Хочу сказать, что очень хорошая команда сложилась. Люди поддерживают, поддерживают на местах. В волостях, где мы часто бываем, видишь теплоту отношения и радушия. Люди понимают, и с твоей стороны ожидают того же — помощи, поддержки, понимания. Сложность только в том, как найти правильное решения. Об этом я себя постоянно спрашиваю.

Александр Савенко: Будем надеяться, что будет удаваться находить правильное решение. Напомню радиослушателям, с нами была глава псковского района Наталья Федорова. Благодарю вас за то, что нашли время и приехали, чтобы ответить на вопросы. Надеюсь, что наши встречи в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове будут регулярными. До новых встреч в эфире, до свидания.

Наталья Федорова: Спасибо, Александр. До свидания.