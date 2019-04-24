Общество

В Псковском гуманитарном лицее установили современную систему безопасности

Сегодня, 25 апреля, в Псковском гуманитарном лицее прошло торжественное мероприятие, посвященное установке новой системы безопасности в лицее. В нем приняли участие глава администрации Александр Братчиков и начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, учителя, школьники, представители ПАО «Сбербанк».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, директор гуманитарного лицея Ирина Аксенова обратилась с приветственным словом к присутствующим и рассказала, что на протяжении нескольких месяцев в школе проходили специальные мероприятия и уроки, на которых дети изучали правила пожарной безопасности, охраны природы и другие меры по безопасности в различных сферах жизнедеятельности. Для праздника учащиеся также подготовили программу, демонстрирующую освоенные знания.

Александр Братчиков подчеркнул, что сейчас на образовательные учреждения возлагается особая ответственность в сфере обеспечения безопасного нахождения учащихся на территории школ. Также он поблагодарил руководство лицея и управления образования Пскова за проявленную инициативу и неравнодушное отношение к решению данного вопроса.

Напомним, что на базе Псковского гуманитарного лицея установили проходную систему - турникеты, которые позволят не только усилить контроль за прохождением на территорию школы, но также будут информировать родителей о входе и выходе ребенка. Детям выдаются пластиковые карты, которые обеспечат проход через турникет, а также с их помощью учащиеся смогут оплачивать еду в школьной столовой без использования наличных средств. При этом пополнять такие карты школьников родители могут в режиме онлайн.