Общество

Александр Котов: Отмена отчетов о доходах для сельских депутатов поможет избежать дефицита кадров

Упрощение порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений будет способствовать тому, что депутаты сельских поселений и кандидаты на эту должность не будут опасаться серьезной бюрократической волокиты. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал спикер Псковского областного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«На мой взгляд, это очень важная законодательная инициатива, которую внес наш сенатор Андрей Турчак. Я думаю, что он это сделал на основе собственной практики работы в регионе: он был здесь губернатором 9 лет и прекрасно представляет, что на сегодняшний день мы испытываем дефицит кадров в органах местного самоуправления, особенно в сельских поселениях», - отметил Александр Котов.

По его мнению, принятие этих законов поможет избежать дефицита кадров в сельской местности. Изменения будут способствовать тому, что депутаты сельских поселений и кандидаты на эту должность, не будут опасаться серьезной бюрократической процедуры. «Мы сами каждый год с этим сталкиваемся, это очень сложный процесс», - сказал Александр Котов.

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Напомним, что изменения предусматривают возможность не предоставлять сведения об имуществе и имущественных обязательствах, в том случае, если депутат в течение года не осуществлял крупных сделок, которые были бы больше, чем доход семьи депутата за предшествующих три года.