Общество

Единороссы посадили деревья на улице Текстильной в Пскове

Субботник провели активисты «Единой России» и псковичи в сквере на улице Текстильной, 11. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, мероприятие в округе №13 состоялось в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Горожане привели в порядок территорию, собрав более 10 мешков мусора, посадили березы и иву. «Печально, что экологическая культура отдельных местных жителей находится на недостаточном уровне. Задача партии и всех неравнодушных граждан - показать пример и зажечь огонь желания соблюдать и поддерживать чистоту в своем городе. Мы не имеем права оставаться в стороне», - считает главный врач Псковской городской поликлиники, участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в гордуму (округ №13) Галина Неваленная. Сегодня она приняла активное участие в благоустройстве и озеленении сквера.

Неваленная отметила, что к акции, организованной «Единой Россией», присоединились родители с детьми. «Бережное отношение к окружающей среде нужно прививать с детства. Ребенок, который посадил дерево, не станет его ломать», - сказала она.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.