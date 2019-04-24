Общество

В Псковском Красном Кресте состоялась очередная дружеская встреча «бабушек» и школьников

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» геронтоволонтеры пригласили в мини-кафе Красного Креста на встречу-угощение группу учащихся из Центра специального образования №1 Структурное подразделение: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №5. С деятельностью Красного Креста многие ребята знакомы: их учебное заведение не раз становилось участником благотворительных проектов краснокрестной организации. Однако побывать в благотворительной организации школьникам не доводилось.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, встречал гостей председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский, который рассказал ребятам о многолетней деятельности Красного Креста, о молодежном волонтерском движении и главное, познакомил с проектом, благодаря которому стала возможна такая встреча.

С большим волнением ждали школьников и «кулинары серебряного возраста», которые испекли для детей вкусные булочки, аромат которых разносился по всему зданию. Ребята с удовольствием пробовали булочки с изюмом от Ии Сухановой, булочки с корицей от Веры Горбуновой, булочки с ванильным сахаром от Светланы Акчуриной и просто сладкие булочки от Тамары Гавриловой. Во время чаепития женщины успевали не только ухаживать за гостями, но и рассказывать о своей волонтерской деятельности в Красном Кресте. В свою очередь, школьники подготовили для «бабушек» творческий подарок, исполнив жестовую песню. Теплая, дружеская атмосфера встречи располагала к общению, несмотря ни на какие преграды. Прощаясь, ребята искренне благодарили и организаторов, и участниц проекта за необычную встречу в Псковском Красном Кресте.

Напомним, что встреча-угощение прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.