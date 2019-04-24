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Ушел из жизни заведующий кафедрой географии ПсковГУ, доцент Александр Слинчак

Ушел из жизни заведующий кафедрой географии Псковского государственного университета, доцент Александр Слинчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В 1975 году Александр Слинчак окончил естественно-географический факультет Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова по специальности «география-биология».. В 1981 году - аспирантуру при РГПИ им. А. И. Герцена по специальности «Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов».

С 1975 года работал на кафедре географии ПсковГУ (ранее ПГПИ, ПГПУ) на преподавательских должностях (ассистент, старший преподаватель, доцент).

С 1989 по 1995 год работал деканом естественно-географического факультета, с 1994 года был заведующим кафедрой географии. Являлся председателем Псковского регионального отделения Русского географического общества с 1988 года.

Опубликовал более 190 работ, в том числе 7 научных монографий, 19 учебных и учебно-методических пособий.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.