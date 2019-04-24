Общество

Опыт по упрощению порядка декларирования доходов можно было бы расширить и на депутатов районных собраний - Геннадий Григорьев

Если опыт по упрощению порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений окажется положительным, то его можно было бы расширить и на депутатов городских поселений и даже районных собраний. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.

«В свое время я сам был сельским депутатом, и знаю, что, когда возникал вопрос о сдаче деклараций в сельских поселениях, возникали и проблемы. Ведь не секрет, какие доходы у наших сельских депутатов. Людям в этих декларациях и показывать-то особо нечего. Зачастую бывает и так, что человек просто не хочет, чтобы видели, что он там что-то получает. Депутаты на селе зачастую это выходцы из колхозов и, можно сказать, живут по старинке, и эти нововведения, что нужно отчитываться перед кем-то, раскрывать свои доходы, становились для них проблемой. Иногда бывает, что и неработающие депутаты в сельских поселениях есть. Есть пенсионеры. Ни к чему заполнять декларацию на селе. Это ненужная информация, потому что в небольших поселениях, даже в городских поселениях, все и так друг друга знают и скрывать им нечего», - поделился парламентарий.

По его словам, в Псковской области даже были примеры, когда сельские депутаты складывали с себя полномочия в некоторых районах из-за того, что не хотели заполнять декларацию. Проблемой становилась не только обязанность отчитываться о доходах, но и страх сделать ошибку, даже незначительную, ведь в этом случае могут еще и лишить еще полномочий депутата с соответствующим общественным резонансом.

«Поэтому я полностью поддерживаю эти поправки в федеральное законодательство. Более того, я хотел бы, чтобы в будущем и городские, и районные депутаты пошли по такому же пути. Если эта практика окажется полезной, я бы расширил эти меры и на эти категории депутатов. А областные депутаты или парламентарии из Госдумы пусть и дальше отчитываются», - заключил Геннадий Григорьев.