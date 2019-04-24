Общество

Жителю Пыталовского района пришлось оплатить 33 тыс. рублей долга, чтобы продать свою квартиру

Жителю Пыталовского района пришлось оплатить налоговую задолженность, чтобы продать свою квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Налоговая задолженность гражданина составляла 33 тысячи рублей. Добровольной оплаты от должника не поступило.

В рамках исполнительного производства судебным приставом ОСП Островского и Пыталосвкого районов УФССП России по Псковской области в качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества – квартиры должника.



При обращении должника в Росреестр для совершения процедуры купли-продажи своей квартиры, ему сообщили, что на данную недвижимость судебным приставом вынесен запрет на совершение каких-либо действий по регистрации.

Должник прибыл на прием к судебному приставу-исполнителю и после разъяснительной беседы оплатил всю задолженность в 33 тысячи рублей по выданной ему квитанции. Аргументировал он это намечающейся сделкой купли-продажи квартиры.

Ограничение в отношении имущества гражданина было снято.