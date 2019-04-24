Жителю Пыталовского района пришлось оплатить 33 тыс. рублей долга, чтобы продать свою квартиру

Жителю Пыталовского района пришлось оплатить налоговую задолженность, чтобы продать свою квартиру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.
Налоговая задолженность гражданина составляла 33 тысячи рублей. Добровольной оплаты от должника не поступило.
В рамках исполнительного производства судебным приставом ОСП Островского и Пыталосвкого районов УФССП России по Псковской области в качестве одной из мер принудительного исполнения было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества – квартиры должника.
При обращении должника в Росреестр для совершения процедуры купли-продажи своей квартиры, ему сообщили, что на данную недвижимость судебным приставом вынесен запрет на совершение каких-либо действий по регистрации.
Должник прибыл на прием к судебному приставу-исполнителю и после разъяснительной беседы оплатил всю задолженность в 33 тысячи рублей по выданной ему квитанции. Аргументировал он это намечающейся сделкой купли-продажи квартиры.
Ограничение в отношении имущества гражданина было снято.